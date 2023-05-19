Шатова (Ведерникова) Екатерина Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатова (Ведерникова) Екатерина Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

09.05.1896

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Ведерников Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.02.1843

Сын: Шатов Арсений Васильев

Отец ребёнка: Шатов Василий Борисов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.04.1845

Дочь: Ирина Васильева

Отец ребёнка: Шатов Василий Борисов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Шатов Михаил Васильев

Отец ребёнка: Шатов Василий Борисов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.04.1851

Дочь: Ирина Васильева

Отец ребёнка: Шатов Василий Борисов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.04.1851

Дочь: Пелагея Васильева

Отец ребёнка: Шатов Василий Борисов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.10.1853

Сын: Шатов Иван Васильев

Отец ребёнка: Шатов Василий Борисов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.05.1856

Сын: Шатов Алексей Васильев

Отец ребёнка: Шатов Василий Борисов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.10.1858

Сын: Шатов Иван Васильев

Отец ребёнка: Шатов Василий Борисов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.08.1861

Дочь: Некрасова Марфа Васильева

Отец ребёнка: Шатов Василий Борисов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шатов Василий Борисов

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
09.05.1896
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: параличом
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