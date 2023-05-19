Шатова (Ведерникова) Екатерина Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смерти09.05.1896
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Ведерников Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.02.1843
Отец ребёнка: Шатов Василий Борисов
Рождение ребёнка
06.04.1845
Дочь: Ирина Васильева
Отец ребёнка: Шатов Василий Борисов
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Шатов Василий Борисов
Рождение ребёнка
30.04.1851
Дочь: Ирина Васильева
Отец ребёнка: Шатов Василий Борисов
Рождение ребёнка
30.04.1851
Дочь: Пелагея Васильева
Отец ребёнка: Шатов Василий Борисов
Рождение ребёнка
12.10.1853
Сын: Шатов Иван Васильев
Отец ребёнка: Шатов Василий Борисов
Рождение ребёнка
16.05.1856
Отец ребёнка: Шатов Василий Борисов
Рождение ребёнка
12.10.1858
Сын: Шатов Иван Васильев
Отец ребёнка: Шатов Василий Борисов
Рождение ребёнка
30.08.1861
Дочь: Некрасова Марфа Васильева
Отец ребёнка: Шатов Василий Борисов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.05.1896
Причина смерти: параличом