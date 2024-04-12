Малыгин Тихон Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смертиДо 1859
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Малыгин Яков Антипов
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Малыгина Анна Николаева
Рождение ребёнка
1820
Сын: Малыгин Нил Тихонов
Мать ребёнка: Малыгина Анна Николаева
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Малыгина Анна Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малыгина Анна Николаева
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1859