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Малыгин Тихон Яковлевич

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1782

Дата смерти

До 1859

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Малыгин Яков Антипов

Мать: Малыгина Катерина Григорьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Малыгин Борис Тихонов

Мать ребёнка: Малыгина Анна Николаева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Малыгин Нил Тихонов

Мать ребёнка: Малыгина Анна Николаева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Малыгин Василий Тихонов

Мать ребёнка: Малыгина Анна Николаева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малыгина Анна Николаева

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1859
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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