Образцова (Некрасова) Наталья Аверкиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОбразцова (Некрасова) Наталья Аверкиева

Образцова (Некрасова) Наталья Аверкиева

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Некрасов Аверкий Козьмин

Мать: Некрасова Авдотья Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.11.1764

Сын: Образцов Андрей Артемьев

Отец ребёнка: Образцов Артемий Андреев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Образцов Иван б.

Отец ребёнка: Образцов Артемий Андреев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Калашникова Праскева Артемьева

Отец ребёнка: Образцов Артемий Андреев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Образцов Иван м.

Отец ребёнка: Образцов Артемий Андреев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Образцов Егор Артемьев

Отец ребёнка: Образцов Артемий Андреев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Образцов Артемий Андреев

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close