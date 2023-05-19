Образцова (Некрасова) Наталья Аверкиева
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Рождение ребёнка
23.11.1764
Отец ребёнка: Образцов Артемий Андреев
Рождение ребёнка
1764
Сын: Образцов Иван б.
Отец ребёнка: Образцов Артемий Андреев
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Калашникова Праскева Артемьева
Отец ребёнка: Образцов Артемий Андреев
Рождение ребёнка
1771
Сын: Образцов Иван м.
Отец ребёнка: Образцов Артемий Андреев
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Образцов Артемий Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно