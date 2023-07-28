Некрасова (-) Авдотья Алексеева
Место рождения
Дата рождения1710
Дата смерти1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Иринья Аверкиева
Отец ребёнка: Некрасов Аверкий Козьмин
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Образцова Наталья Аверкиева
Отец ребёнка: Некрасов Аверкий Козьмин
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Цыбина Матрена Аверкиева
Отец ребёнка: Некрасов Аверкий Козьмин
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Евдокия Аверкиева
Отец ребёнка: Некрасов Аверкий Козьмин
Рождение ребёнка
1751
Отец ребёнка: Некрасов Аверкий Козьмин
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
купеческая жена
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1790