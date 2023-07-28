Некрасова (-) Авдотья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасова (-) Авдотья Алексеева

Некрасова (-) Авдотья Алексеева

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1710

Дата смерти

1790

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Иринья Аверкиева

Отец ребёнка: Некрасов Аверкий Козьмин

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Образцова Наталья Аверкиева

Отец ребёнка: Некрасов Аверкий Козьмин

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Цыбина Матрена Аверкиева

Отец ребёнка: Некрасов Аверкий Козьмин

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Евдокия Аверкиева

Отец ребёнка: Некрасов Аверкий Козьмин

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Некрасов Яков Аверкиев

Отец ребёнка: Некрасов Аверкий Козьмин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Аверкий Козьмин

Работа или профессия
Неизвестно
купеческая жена
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1790