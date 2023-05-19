Некрасов Аверкий Козьмин
Место рождения
Дата рождения1709
Дата смерти03.01.1793
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Иринья Аверкиева
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Алексеева
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Образцова Наталья Аверкиева
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Алексеева
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Цыбина Матрена Аверкиева
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Алексеева
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Евдокия Аверкиева
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Алексеева
Рождение ребёнка
1751
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
купец 3 г
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.01.1793