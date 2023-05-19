Некрасов Аверкий Козьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасов Аверкий Козьмин

Некрасов Аверкий Козьмин

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1709

Дата смерти

03.01.1793

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: Некрасов Козьма Григорьев

Мать: Некрасова Ульяна Яковлева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Иринья Аверкиева

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Образцова Наталья Аверкиева

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Цыбина Матрена Аверкиева

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Евдокия Аверкиева

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Некрасов Яков Аверкиев

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Авдотья Алексеева

Работа или профессия
Неизвестно
купец 3 г
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
03.01.1793
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close