Образцов Артемий Андреев
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смерти1779
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Образцов Андрей Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.11.1764
Мать ребёнка: Образцова Наталья Аверкиева
Рождение ребёнка
1764
Сын: Образцов Иван б.
Мать ребёнка: Образцова Наталья Аверкиева
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Калашникова Праскева Артемьева
Мать ребёнка: Образцова Наталья Аверкиева
Рождение ребёнка
1771
Сын: Образцов Иван м.
Мать ребёнка: Образцова Наталья Аверкиева
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: Образцова Наталья Аверкиева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
купец 3 г
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1779