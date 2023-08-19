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Образцов Артемий Андреев

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1740

Дата смерти

1779

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Образцов Андрей Иванович

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
23.11.1764

Сын: Образцов Андрей Артемьев

Мать ребёнка: Образцова Наталья Аверкиева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Образцов Иван б.

Мать ребёнка: Образцова Наталья Аверкиева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Калашникова Праскева Артемьева

Мать ребёнка: Образцова Наталья Аверкиева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Образцов Иван м.

Мать ребёнка: Образцова Наталья Аверкиева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Образцов Егор Артемьев

Мать ребёнка: Образцова Наталья Аверкиева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Образцова Наталья Аверкиева

Работа или профессия
Неизвестно
купец 3 г
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
1779
Ржев, город Ржев, Тверская область
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