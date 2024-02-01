Макаров Дмитрий
Место рожденияКувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново
Дата рождения1843
Дата смерти09.06.1909
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Кувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново
Рождение ребёнка
1887
Сын: Державин Алексей
Мать ребёнка: Макаров Евдокия
Россия, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Макаров Евдокия
Работа или профессия
Неизвестно
Портной
Смерть
09.06.1909
Россия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново
Причина смерти: от водянки