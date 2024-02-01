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Макаров Дмитрий

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Место рождения

Кувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново

Дата рождения

1843

Дата смерти

09.06.1909

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Кувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново
Рождение ребёнка
1887

Сын: Державин Алексей

Мать ребёнка: Макаров Евдокия

Россия, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макаров Евдокия

Работа или профессия
Неизвестно
Портной
Смерть
09.06.1909
Россия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново
Причина смерти: от водянки
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