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Ирина Миронова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

1888

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова (Макарова) Прасковья

Отец ребёнка: Макар Захаров

Рождение ребёнка
01.01.1834

Дочь: (Макарова) Татьяна

Отец ребёнка: Макар Захаров

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Матвеев (Макарова) Марфа

Отец ребёнка: Макар Захаров

Рождение ребёнка
1843

Сын: Макаров Дмитрий

Отец ребёнка: Макар Захаров

Рождение ребёнка
1845

Сын: Макаров Дементий

Отец ребёнка: Макар Захаров

Смерть
1888

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