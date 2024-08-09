Ирина Миронова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смерти1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова (Макарова) Прасковья
Отец ребёнка: Макар Захаров
Рождение ребёнка
01.01.1834
Дочь: (Макарова) Татьяна
Отец ребёнка: Макар Захаров
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Матвеев (Макарова) Марфа
Отец ребёнка: Макар Захаров
Рождение ребёнка
1843
Сын: Макаров Дмитрий
Отец ребёнка: Макар Захаров
Рождение ребёнка
1845
Сын: Макаров Дементий
Отец ребёнка: Макар Захаров
Смерть
1888