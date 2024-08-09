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Макар Захаров

Место рождения

Кувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Захар Евстафьев

Мать: Авдотья Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова (Макарова) Прасковья

Мать ребёнка: Ирина Миронова

Рождение ребёнка
01.01.1834

Дочь: (Макарова) Татьяна

Мать ребёнка: Ирина Миронова

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Матвеев (Макарова) Марфа

Мать ребёнка: Ирина Миронова

Рождение ребёнка
1843

Сын: Макаров Дмитрий

Мать ребёнка: Ирина Миронова

Рождение ребёнка
1845

Сын: Макаров Дементий

Мать ребёнка: Ирина Миронова

Смерть
Неизвестно

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