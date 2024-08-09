Макар Захаров
Место рожденияКувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Захар Евстафьев
Мать: Авдотья Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова (Макарова) Прасковья
Мать ребёнка: Ирина Миронова
Рождение ребёнка
01.01.1834
Дочь: (Макарова) Татьяна
Мать ребёнка: Ирина Миронова
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Матвеев (Макарова) Марфа
Мать ребёнка: Ирина Миронова
Рождение ребёнка
1843
Сын: Макаров Дмитрий
Мать ребёнка: Ирина Миронова
Рождение ребёнка
1845
Сын: Макаров Дементий
Мать ребёнка: Ирина Миронова
Смерть
Неизвестно