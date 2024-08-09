Захар Евстафьев
Место рожденияКувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново
Дата рождения1786
Дата смерти1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Иванов Евстафий
Мать: Евдокия Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Петрова
Рождение ребёнка
23.07.1806
Сын: Захаров Иван
Мать ребёнка: Авдотья Петрова
Рождение ребёнка
1809
Сын: Макар Захаров
Мать ребёнка: Авдотья Петрова
Смерть
1812
Рождение ребёнка
1813
Сын: Захаров Симеон
Мать ребёнка: Авдотья Петрова