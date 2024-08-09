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Захар Евстафьев

Место рождения

Кувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново

Дата рождения

1786

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Иванов Евстафий

Мать: Евдокия Ильина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Петрова

Рождение ребёнка
23.07.1806

Сын: Захаров Иван

Мать ребёнка: Авдотья Петрова

Рождение ребёнка
1809

Сын: Макар Захаров

Мать ребёнка: Авдотья Петрова

Смерть
1812
Рождение ребёнка
1813

Сын: Захаров Симеон

Мать ребёнка: Авдотья Петрова

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