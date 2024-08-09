Иванов Евстафий
Место рожденияКувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Иван Федотов
Мать: Дарья Мартьемьянова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Ильина
Рождение ребёнка
1779
Сын: Василиск Евстафьев
Мать ребёнка: Евдокия Ильина
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Мария Евстафьева
Мать ребёнка: Евдокия Ильина
Рождение ребёнка
1786
Сын: Захар Евстафьев
Мать ребёнка: Евдокия Ильина
Смерть
Неизвестно