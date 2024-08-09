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Иванов Евстафий

Место рождения

Кувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Иван Федотов

Мать: Дарья Мартьемьянова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Ильина

Рождение ребёнка
1779

Сын: Василиск Евстафьев

Мать ребёнка: Евдокия Ильина

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Мария Евстафьева

Мать ребёнка: Евдокия Ильина

Рождение ребёнка
1786

Сын: Захар Евстафьев

Мать ребёнка: Евдокия Ильина

Смерть
Неизвестно

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