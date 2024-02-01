Федотов Иван
Место рожденияРоссия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново
Дата рождения1741
Дата смерти1795
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Россия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново
Рождение ребёнка
1765
Сын: Иванов Евстигней
Мать ребёнка: Федотов Дарья
Россия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново
Смерть
1795
Россия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново