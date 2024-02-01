Федотов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотов Иван

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Место рождения

Россия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново

Дата рождения

1741

Дата смерти

1795

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново
Рождение ребёнка
1765

Сын: Иванов Евстигней

Мать ребёнка: Федотов Дарья

Россия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново
Смерть
1795
Россия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново
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