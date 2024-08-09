Акулина Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Тимофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1705

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1720

Дочь: Мавра Федотова

Отец ребёнка: Федот Тимофеев

Рождение ребёнка
1728

Сын: Михаил Федотов

Отец ребёнка: Федот Тимофеев

Рождение ребёнка
1734

Сын: Филипп Федотов

Отец ребёнка: Федот Тимофеев

Рождение ребёнка
1735

Сын: Иван Федотов

Отец ребёнка: Федот Тимофеев

Смерть
Неизвестно

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