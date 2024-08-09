Акулина Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1705
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Отец: Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1720
Дочь: Мавра Федотова
Отец ребёнка: Федот Тимофеев
Рождение ребёнка
1728
Сын: Михаил Федотов
Отец ребёнка: Федот Тимофеев
Рождение ребёнка
1734
Сын: Филипп Федотов
Отец ребёнка: Федот Тимофеев
Рождение ребёнка
1735
Сын: Иван Федотов
Отец ребёнка: Федот Тимофеев
Смерть
Неизвестно