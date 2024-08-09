Федот Тимофеев
Место рожденияКувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново
Дата рождения1701
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701
Отец: Тимофей Афанасьев
Мать: Евфимия Самсонова
Рождение ребёнка
1720
Дочь: Мавра Федотова
Мать ребёнка: Акулина Тимофеева
Рождение ребёнка
1728
Сын: Михаил Федотов
Мать ребёнка: Акулина Тимофеева
Рождение ребёнка
1734
Сын: Филипп Федотов
Мать ребёнка: Акулина Тимофеева
Рождение ребёнка
1735
Сын: Иван Федотов
Мать ребёнка: Акулина Тимофеева
Смерть
Неизвестно