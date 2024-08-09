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Федот Тимофеев

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Место рождения

Кувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново

Дата рождения

1701

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701

Отец: Тимофей Афанасьев

Мать: Евфимия Самсонова

Рождение ребёнка
1720

Дочь: Мавра Федотова

Мать ребёнка: Акулина Тимофеева

Рождение ребёнка
1728

Сын: Михаил Федотов

Мать ребёнка: Акулина Тимофеева

Рождение ребёнка
1734

Сын: Филипп Федотов

Мать ребёнка: Акулина Тимофеева

Рождение ребёнка
1735

Сын: Иван Федотов

Мать ребёнка: Акулина Тимофеева

Смерть
Неизвестно

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