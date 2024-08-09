Евфимия Самсонова
Место рожденияКувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново
Дата рождения1673
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1673
Отец: Самсон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1701
Сын: Федот Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Афанасьев
Рождение ребёнка
1712
Сын: Иван Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Афанасьев
Рождение ребёнка
1720
Дочь: Агафья Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Афанасьев
Смерть
Неизвестно