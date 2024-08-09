Евфимия Самсонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евфимия Самсонова

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Место рождения

Кувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново

Дата рождения

1673

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1650 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1673

Отец: Самсон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1701

Сын: Федот Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Афанасьев

Рождение ребёнка
1712

Сын: Иван Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Афанасьев

Рождение ребёнка
1720

Дочь: Агафья Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Афанасьев

Смерть
Неизвестно

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