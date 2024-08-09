Тимофей Афанасьев
Место рожденияЛатыгорево
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1737
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Афанасий Лукьянов
Мать: ?
Рождение ребёнка
1701
Сын: Федот Тимофеев
Мать ребёнка: Евфимия Самсонова
Рождение ребёнка
1712
Сын: Иван Тимофеев
Мать ребёнка: Евфимия Самсонова
Рождение ребёнка
1720
Дочь: Агафья Тимофеева
Мать ребёнка: Евфимия Самсонова
Смерть
1737