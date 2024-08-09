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Тимофей Афанасьев

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Место рождения

Латыгорево

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1737

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Афанасий Лукьянов

Мать: ?

Рождение ребёнка
1701

Сын: Федот Тимофеев

Мать ребёнка: Евфимия Самсонова

Рождение ребёнка
1712

Сын: Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Евфимия Самсонова

Рождение ребёнка
1720

Дочь: Агафья Тимофеева

Мать ребёнка: Евфимия Самсонова

Смерть
1737

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