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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимофей Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Лукьянов
Рождение ребёнка
1676
Сын: Пётр Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Лукьянов
Рождение ребёнка
1692
Сын: Левон Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Лукьянов
Рождение ребёнка
1694
Сын: Иван Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Лукьянов
Рождение ребёнка
1703
Сын: Ульян Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Лукьянов