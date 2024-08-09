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Дата рождения

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Пол

Женский

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Не указан

Мать

Не указана

Дети

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ВЖ
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Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимофей Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Лукьянов

Рождение ребёнка
1676

Сын: Пётр Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Лукьянов

Рождение ребёнка
1692

Сын: Левон Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Лукьянов

Рождение ребёнка
1694

Сын: Иван Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Лукьянов

Рождение ребёнка
1703

Сын: Ульян Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Лукьянов

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