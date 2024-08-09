Афанасий Лукьянов
Место рожденияЛатыгорево
Дата рождения1656
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1656
Отец: Лукьян Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимофей Афанасьев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1676
Сын: Пётр Афанасьев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1692
Сын: Левон Афанасьев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1694
Сын: Иван Афанасьев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1703
Сын: Ульян Афанасьев
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно