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Афанасий Лукьянов

Место рождения

Латыгорево

Дата рождения

1656

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1656

Отец: Лукьян Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимофей Афанасьев

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1676

Сын: Пётр Афанасьев

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1692

Сын: Левон Афанасьев

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1694

Сын: Иван Афанасьев

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1703

Сын: Ульян Афанасьев

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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