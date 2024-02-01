Иванов Евстигней
Место рожденияРоссия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Федотов Иван
Мать: Федотов Дарья
Россия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Иванов Авдотья
Россия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново
Рождение ребёнка
1786
Сын: Герасим
Мать ребёнка: Иванов Авдотья
Россия, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново
Рождение ребёнка
1793
Сын: Евстигнеев Авдей
Мать ребёнка: Иванов Авдотья
Россия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново
Рождение ребёнка
1805
Сын: Иона
Мать ребёнка: Иванов Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Иванов Авдотья
Смерть
Неизвестно