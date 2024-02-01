Иванов Евстигней — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Евстигней

Место рождения

Россия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Федотов Иван

Мать: Федотов Дарья

Россия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Иванов Авдотья

Россия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново
Рождение ребёнка
1786

Сын: Герасим

Мать ребёнка: Иванов Авдотья

Россия, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново
Рождение ребёнка
1793

Сын: Евстигнеев Авдей

Мать ребёнка: Иванов Авдотья

Россия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново
Рождение ребёнка
1805

Сын: Иона

Мать ребёнка: Иванов Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Иванов Авдотья

Смерть
Неизвестно
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