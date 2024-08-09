(Лаврентьева) Акулина
Место рожденияКувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Лаврентий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Иванов Евстигней
Рождение ребёнка
1786
Сын: Герасим
Отец ребёнка: Иванов Евстигней
Рождение ребёнка
1793
Сын: Евстигнеев Авдей
Отец ребёнка: Иванов Евстигней
Рождение ребёнка
1805
Сын: Иона Евстигнеев
Отец ребёнка: Иванов Евстигней
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Евдокия Евстигниева
Отец ребёнка: Иванов Евстигней
Смерть
Неизвестно