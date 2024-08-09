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(Лаврентьева) Акулина

Место рождения

Кувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лаврентий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Иванов Евстигней

Рождение ребёнка
1786

Сын: Герасим

Отец ребёнка: Иванов Евстигней

Рождение ребёнка
1793

Сын: Евстигнеев Авдей

Отец ребёнка: Иванов Евстигней

Рождение ребёнка
1805

Сын: Иона Евстигнеев

Отец ребёнка: Иванов Евстигней

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Евдокия Евстигниева

Отец ребёнка: Иванов Евстигней

Смерть
Неизвестно

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