Авдотья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Захар Евстафьев
Рождение ребёнка
23.07.1806
Сын: Захаров Иван
Отец ребёнка: Захар Евстафьев
Рождение ребёнка
1809
Сын: Макар Захаров
Отец ребёнка: Захар Евстафьев
Рождение ребёнка
1813
Сын: Захаров Симеон
Отец ребёнка: Захар Евстафьев
Смерть
Неизвестно