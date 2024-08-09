Авдотья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвдотья Петрова

Авдотья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1786 г.р.

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захар Евстафьев

Рождение ребёнка
23.07.1806

Сын: Захаров Иван

Отец ребёнка: Захар Евстафьев

Рождение ребёнка
1809

Сын: Макар Захаров

Отец ребёнка: Захар Евстафьев

Рождение ребёнка
1813

Сын: Захаров Симеон

Отец ребёнка: Захар Евстафьев

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.