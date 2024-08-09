Державин Василий
Место рожденияКувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Макаров Дмитрий
Мать: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова (Державина) Анна
Мать ребёнка: Анна Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Державин Пётр
Мать ребёнка: Анна Васильева
Рождение ребёнка
13.01.1893
Дочь: (Державина) Мария
Мать ребёнка: Анна Васильева
Рождение ребёнка
1895
Дочь: (Державина) Татьяна
Мать ребёнка: Анна Васильева
Рождение ребёнка
01.01.1899
Сын: Державин Иван
Мать ребёнка: Анна Васильева
Рождение ребёнка
14.12.1900
Сын: Державин Василий
Мать ребёнка: Анна Васильева
Рождение ребёнка
23.02.1909
Сын: Державин Александр
Мать ребёнка: Анна Васильева
Смерть
Неизвестно