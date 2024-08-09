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Державин Василий

Место рождения

Кувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Макаров Дмитрий

Мать: Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова (Державина) Анна

Мать ребёнка: Анна Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Державин Пётр

Мать ребёнка: Анна Васильева

Рождение ребёнка
13.01.1893

Дочь: (Державина) Мария

Мать ребёнка: Анна Васильева

Рождение ребёнка
1895

Дочь: (Державина) Татьяна

Мать ребёнка: Анна Васильева

Рождение ребёнка
01.01.1899

Сын: Державин Иван

Мать ребёнка: Анна Васильева

Рождение ребёнка
14.12.1900

Сын: Державин Василий

Мать ребёнка: Анна Васильева

Рождение ребёнка
23.02.1909

Сын: Державин Александр

Мать ребёнка: Анна Васильева

Смерть
Неизвестно

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