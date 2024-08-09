Евдокия Иванова
Место рожденияРоссия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Иван Кириллов
Мать: Мавра Архипова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макаров Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Державин Фёдор
Отец ребёнка: Макаров Дмитрий
Рождение ребёнка
1878
Сын: Державин Василий
Отец ребёнка: Макаров Дмитрий
Рождение ребёнка
1880
Дочь: (Державина) Анна
Отец ребёнка: Макаров Дмитрий
Рождение ребёнка
1883
Сын: Державин Ефим
Отец ребёнка: Макаров Дмитрий
Рождение ребёнка
1885
Дочь: (Державина) Пелагея
Отец ребёнка: Макаров Дмитрий
Рождение ребёнка
1887
Сын: Державин Алексей
Отец ребёнка: Макаров Дмитрий
Смерть
Неизвестно