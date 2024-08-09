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Евдокия Иванова

Место рождения

Россия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Иван Кириллов

Мать: Мавра Архипова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Державин Фёдор

Отец ребёнка: Макаров Дмитрий

Рождение ребёнка
1878

Сын: Державин Василий

Отец ребёнка: Макаров Дмитрий

Рождение ребёнка
1880

Дочь: (Державина) Анна

Отец ребёнка: Макаров Дмитрий

Рождение ребёнка
1883

Сын: Державин Ефим

Отец ребёнка: Макаров Дмитрий

Рождение ребёнка
1885

Дочь: (Державина) Пелагея

Отец ребёнка: Макаров Дмитрий

Рождение ребёнка
1887

Сын: Державин Алексей

Отец ребёнка: Макаров Дмитрий

Смерть
Неизвестно

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