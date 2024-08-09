Мавра Архипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Кириллов
Рождение ребёнка
1835
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Кириллов
Рождение ребёнка
1841
Сын: Захар Иванов
Отец ребёнка: Иван Кириллов
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Иван Кириллов
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Дарья Иванова
Отец ребёнка: Иван Кириллов
Смерть
Неизвестно