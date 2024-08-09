Мавра Архипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра Архипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1817 г.р.

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Кириллов

Рождение ребёнка
1835

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Кириллов

Рождение ребёнка
1841

Сын: Захар Иванов

Отец ребёнка: Иван Кириллов

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Иван Кириллов

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Дарья Иванова

Отец ребёнка: Иван Кириллов

Смерть
Неизвестно

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