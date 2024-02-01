Державин Алексей
Место рожденияРоссия, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Макаров Дмитрий
Мать: Макаров Евдокия
Россия, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново
Бракосочетание
14.05.1912
Жена: Державина Мария
Рождение ребёнка
05.09.1914
Сын: Державин Александр
Мать ребёнка: Державина Мария
Кувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново
Рождение ребёнка
03.03.1918
Дочь: Клавдия
Мать ребёнка: Державина Мария
Россия, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново
Рождение ребёнка
1920
Сын: Державин Павел
Мать ребёнка: Державина Мария
Тверская область, город Кувшиново
Рождение ребёнка
1925
Сын: Державин Алексей
Мать ребёнка: Державина Мария
Кувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново
Смерть
Неизвестно