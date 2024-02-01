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Державин Алексей

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Место рождения

Россия, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Макаров Дмитрий

Мать: Макаров Евдокия

Россия, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново
Бракосочетание
14.05.1912

Жена: Державина Мария

Рождение ребёнка
05.09.1914

Сын: Державин Александр

Мать ребёнка: Державина Мария

Кувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново
Рождение ребёнка
03.03.1918

Дочь: Клавдия

Мать ребёнка: Державина Мария

Россия, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново
Рождение ребёнка
1920

Сын: Державин Павел

Мать ребёнка: Державина Мария

Тверская область, город Кувшиново
Рождение ребёнка
1925

Сын: Державин Алексей

Мать ребёнка: Державина Мария

Кувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново
Смерть
Неизвестно
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