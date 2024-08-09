Колосова (Державина) Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова (Державина) Зинаида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Державин Алексей

Мать: (Баранова) Мария Павлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колосов Андрей

Отец ребёнка: Колосов Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Юрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колосов Александр

Отец ребёнка: Колосов Юрий

Смерть
Неизвестно

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