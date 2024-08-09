Колосова (Державина) Зинаида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Державин Алексей
Мать: (Баранова) Мария Павлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колосов Андрей
Отец ребёнка: Колосов Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колосов Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колосов Александр
Отец ребёнка: Колосов Юрий
Смерть
Неизвестно