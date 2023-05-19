Смелов Павел Николаевич
Место рождения
Дата рождения27.07.1916
Дата смерти1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1916
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Ганна Григорьевна
Рождение ребёнка
1941
Сын: Григорий
Мать ребёнка: Ганна Григорьевна
Рождение ребёнка
14.01.1945
Дочь: Воробьёва Любовь Павловна
Мать ребёнка: Ганна Григорьевна
Дражно, Стародорожский район, Минская область
Рождение ребёнка
20.11.1950
Сын: Широков Евгений
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.07.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смелова Катерина Павловна
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смелова Катерина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ганна Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1986