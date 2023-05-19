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Смелов Павел Николаевич

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Место рождения

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Дата рождения

27.07.1916

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

1878 г.р.

Жена

1920 г.р.
1921 г.р.
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Дети

1940 г.р.
1941 г.р.
1945 г.р.
1950 г.р.
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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1916

Отец: Смелов Николай Дмитриевич

Мать: Смелова Любовь Фёдоровна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Ганна Григорьевна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Григорий

Мать ребёнка: Ганна Григорьевна

Рождение ребёнка
14.01.1945

Дочь: Воробьёва Любовь Павловна

Мать ребёнка: Ганна Григорьевна

Дражно, Стародорожский район, Минская область
Рождение ребёнка
20.11.1950

Сын: Широков Евгений

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смелова Катерина Павловна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смелова Катерина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ганна Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смелова Катерина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1986
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