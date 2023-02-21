Смелова (Смелова) Любовь Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смелова (Смелова) Любовь Фёдоровна

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Место рождения

Ярославская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

27.07.1956

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Фёдор

Мать: не указана

Ярославская область
Рождение ребёнка
?.06.1899

Сын: Смелов Федор Николаевич

Отец ребёнка: Смелов Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Смелов Николай Дмитриевич

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Елизавета (Елена)

Отец ребёнка: Смелов Николай Дмитриевич

Ярославская область
Рождение ребёнка
27.07.1916

Сын: Смелов Павел Николаевич

Отец ребёнка: Смелов Николай Дмитриевич

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смелов Николай Дмитриевич

Смерть
27.07.1956
Причина смерти: Natural / Old Age
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