Смелова (Смелова) Любовь Фёдоровна
Место рожденияЯрославская область
Дата рождения1878
Дата смерти27.07.1956
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Фёдор
Мать: не указана
Ярославская область
Рождение ребёнка
?.06.1899
Отец ребёнка: Смелов Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Смелов Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Елизавета (Елена)
Отец ребёнка: Смелов Николай Дмитриевич
Ярославская область
Рождение ребёнка
27.07.1916
Отец ребёнка: Смелов Николай Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.07.1956
Причина смерти: Natural / Old Age