Смелов Федор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.06.1899
Дата смерти02.04.1940
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1899
Рождение ребёнка
06.10.1923
Сын: Смелов Александр Федорович
Мать ребёнка: Клавдия
Рождение ребёнка
17.12.1925
Дочь: Орлова Галина
Мать ребёнка: Клавдия
Смерть
02.04.1940
Ярославская область
Причина смерти: писарь в тюрьме
Похороны
Неизвестно
леонтьевское кладбище