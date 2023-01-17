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Смелов Федор Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.06.1899

Дата смерти

02.04.1940

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1899

Отец: Смелов Николай Дмитриевич

Мать: Смелова Любовь Фёдоровна

Рождение ребёнка
06.10.1923

Сын: Смелов Александр Федорович

Мать ребёнка: Клавдия

Рождение ребёнка
17.12.1925

Дочь: Орлова Галина

Мать ребёнка: Клавдия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клавдия

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
г. Ярославль
Смерть
02.04.1940
Ярославская область
Причина смерти: писарь в тюрьме
Похороны
Неизвестно
леонтьевское кладбище
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