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Смелов Николай Дмитриевич

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Место рождения

Ярославская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Смелов Дмитрий

Мать: не указана

Ярославская область
Рождение ребёнка
?.06.1899

Сын: Смелов Федор Николаевич

Мать ребёнка: Смелова Любовь Фёдоровна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Смелова Любовь Фёдоровна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Елизавета (Елена)

Мать ребёнка: Смелова Любовь Фёдоровна

Ярославская область
Рождение ребёнка
27.07.1916

Сын: Смелов Павел Николаевич

Мать ребёнка: Смелова Любовь Фёдоровна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смелова Любовь Фёдоровна

Смерть
1942
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость. писарь в романовской тюрьме | Дворянин, бухгалтер при сов власти | г. Ярославль
Похороны
Неизвестно
леонтьевское кладбище
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