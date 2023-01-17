Смелов Николай Дмитриевич
Место рожденияЯрославская область
Дата рождения1873
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Смелов Дмитрий
Мать: не указана
Ярославская область
Рождение ребёнка
?.06.1899
Мать ребёнка: Смелова Любовь Фёдоровна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Смелова Любовь Фёдоровна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Елизавета (Елена)
Мать ребёнка: Смелова Любовь Фёдоровна
Ярославская область
Рождение ребёнка
27.07.1916
Мать ребёнка: Смелова Любовь Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смелова Любовь Фёдоровна
Смерть
1942
Причина смерти: Естественная смерть/старость. писарь в романовской тюрьме | Дворянин, бухгалтер при сов власти | г. Ярославль
Похороны
Неизвестно
леонтьевское кладбище