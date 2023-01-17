Смелова Катерина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1921
Дата смерти2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.07.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смелов Павел Николаевич
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смелов Павел Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2017