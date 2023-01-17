Смелова Катерина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смелова Катерина Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1921

Дата смерти

2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1916 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смелов Павел Николаевич

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смелов Павел Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смелов Павел Николаевич

Смерть
2017
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
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