(Каленька) Ганна Григорьевна
Место рожденияMinsk, Minsk Region, Minsk Region, Belarus
Дата рождения18.11.1920
Дата смерти14.12.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1920
Отец: Каленька Григорий Федорович
Мать: Домна Марковна
Minsk, Minsk Region, Minsk Region, Belarus
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Смелов Павел Николаевич
Рождение ребёнка
1941
Сын: Григорий
Отец ребёнка: Смелов Павел Николаевич
Рождение ребёнка
14.01.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смелов Павел Николаевич
Дражно, Стародорожский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.12.1999
Причина смерти: Болезнь, после парализации левой стороны
Похороны
Неизвестно
Игнатовское кладбище, правый дальний сектор у ЖД