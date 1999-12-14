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(Каленька) Ганна Григорьевна

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Место рождения

Minsk, Minsk Region, Minsk Region, Belarus

Дата рождения

18.11.1920

Дата смерти

14.12.1999

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

1893 г.р.

Муж

1916 г.р.

Дети

1940 г.р.
1941 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1920

Отец: Каленька Григорий Федорович

Мать: Домна Марковна

Minsk, Minsk Region, Minsk Region, Belarus
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Смелов Павел Николаевич

Рождение ребёнка
1941

Сын: Григорий

Отец ребёнка: Смелов Павел Николаевич

Рождение ребёнка
14.01.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смелов Павел Николаевич

Дражно, Стародорожский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смелов Павел Николаевич

Смерть
14.12.1999
Причина смерти: Болезнь, после парализации левой стороны
Похороны
Неизвестно
Игнатовское кладбище, правый дальний сектор у ЖД
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