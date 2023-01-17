(Калядина) Домна Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1893
Дата смерти27.07.1947
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1893
Отец: Калядин С. Залужье Марк детей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Сын: Каленька Сергей
Отец ребёнка: Каленька Григорий Федорович
Рождение ребёнка
18.11.1920
Дочь: Ганна Григорьевна
Отец ребёнка: Каленька Григорий Федорович
Minsk, Minsk Region, Minsk Region, Belarus
Рождение ребёнка
27.07.1923
Сын: Каленька Михаил
Отец ребёнка: Каленька Григорий Федорович
Рождение ребёнка
27.07.1926
Сын: Каленька Семен
Отец ребёнка: Каленька Григорий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
прислуживала попу, хлеб пекла вышла замуж в 17
Смерть
27.07.1947