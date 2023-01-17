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(Калядина) Домна Марковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1893

Дата смерти

27.07.1947

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1893

Отец: Калядин С. Залужье Марк детей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Сын: Каленька Сергей

Отец ребёнка: Каленька Григорий Федорович

Дражно, Стародорожский район, Минская область
Рождение ребёнка
18.11.1920

Дочь: Ганна Григорьевна

Отец ребёнка: Каленька Григорий Федорович

Minsk, Minsk Region, Minsk Region, Belarus
Рождение ребёнка
27.07.1923

Сын: Каленька Михаил

Отец ребёнка: Каленька Григорий Федорович

Дражно, Стародорожский район, Минская область
Рождение ребёнка
27.07.1926

Сын: Каленька Семен

Отец ребёнка: Каленька Григорий Федорович

Дражно, Стародорожский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каленька Григорий Федорович

Работа или профессия
Неизвестно
прислуживала попу, хлеб пекла вышла замуж в 17
Смерть
27.07.1947
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