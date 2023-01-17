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Каленька Сергей

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Место рождения

Дражно, Стародорожский район, Минская область

Дата рождения

1915

Дата смерти

27.01.1967

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1893 г.р.

Жена

1913 г.р.

Дети

1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
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Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Каленька Григорий Федорович

Мать: Домна Марковна

Дражно, Стародорожский район, Минская область
Рождение ребёнка
1938

Сын: Каленька михаил

Мать ребёнка: Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
20.08.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Татьяна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Павловна

Смерть
27.01.1967
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