Каленька Сергей
Место рождения
Дата рождения1915
Дата смерти27.01.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Каленька Григорий Федорович
Мать: Домна Марковна
Рождение ребёнка
1938
Сын: Каленька михаил
Мать ребёнка: Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
20.08.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Татьяна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Павловна
Смерть
27.01.1967