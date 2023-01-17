Татьяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатьяна Павловна

Татьяна Павловна

avatar

Место рождения

Дражно, Стародорожский район, Минская область

Дата рождения

1913

Дата смерти

10.06.1973

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Дражно, Стародорожский район, Минская область
Рождение ребёнка
1938

Сын: Каленька михаил

Отец ребёнка: Каленька Сергей

Рождение ребёнка
20.08.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каленька Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каленька Сергей

Смерть
10.06.1973
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close