Татьяна Павловна
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смерти10.06.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1938
Сын: Каленька михаил
Отец ребёнка: Каленька Сергей
Рождение ребёнка
20.08.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каленька Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Каленька Сергей
Смерть
10.06.1973