Каленька михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смерти2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: Каленька Сергей
Мать: Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
27.07.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Валентина
Рождение ребёнка
1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валентина
Смерть
2000