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Каленька михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

1913 г.р.

Жена

1918 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Каленька Сергей

Мать: Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
27.07.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валентина

Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валентина

Смерть
2000
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