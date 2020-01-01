Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.07.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каленька михаил
Рождение ребёнка
1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каленька михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Каленька михаил