Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1938 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.07.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каленька михаил

Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каленька михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каленька михаил

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