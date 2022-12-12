Залужье
Стародорожский район, Минская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- агрогородок
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
106. Залужье, село бывшее владельческое, при реке Оросе, дворов 123, жителей 748, церковь православная, школа
Список населённых мест Минской губернии 1909 года
НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Залужье, село162728651607815Показать скан
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Залужье616
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Залужье324