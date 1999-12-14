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Григорий
Григорий
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1941
Дата смерти
1943
Пол
Мужской
Отец
Смелов Павел Николаевич
1916 г.р.
Мать
(Каленька) Ганна Григорьевна
1920 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец:
Смелов Павел Николаевич
Мать:
Ганна Григорьевна
Смерть
1943
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