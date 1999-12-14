Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

1916 г.р.

Мать

1920 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Смелов Павел Николаевич

Мать: Ганна Григорьевна

Смерть
1943
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