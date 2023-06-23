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Свищев Прокофий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: Свищев Василий Яковлевич

Мать: не указана

Бракосочетание
25.10.1820

Жена: Свищева Агафия Денисовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.10.1821

Дочь: Свищева Пелагея Прокофьевна

Мать ребёнка: Свищева Агафия Денисовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Свищева Марфа Прокофьевна

Мать ребёнка: Свищева Ирина Сергеевна

Рождение ребёнка
1826 или 1827

Сын: Свищев Алексей Прокофьевич

Мать ребёнка: Свищева Ирина Сергеевна

Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Морозова София Прокофьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.09.1852

Сын: Свищев Иосиф Прокофьевич

Мать ребёнка: Свищева Феодосия Акимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.09.1852

Сын: Свищев Иван Прокофьевич

Мать ребёнка: Свищева Феодосия Акимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свищева Феодосия Акимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свищева Ирина Сергеевна

Смерть
Неизвестно