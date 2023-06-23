Свищев Прокофий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1804
Отец: Свищев Василий Яковлевич
Мать: не указана
Бракосочетание
25.10.1820
Жена: Свищева Агафия Денисовна
Рождение ребёнка
04.10.1821
Дочь: Свищева Пелагея Прокофьевна
Мать ребёнка: Свищева Агафия Денисовна
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Свищева Марфа Прокофьевна
Мать ребёнка: Свищева Ирина Сергеевна
Рождение ребёнка
1826 или 1827
Сын: Свищев Алексей Прокофьевич
Мать ребёнка: Свищева Ирина Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Морозова София Прокофьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.09.1852
Мать ребёнка: Свищева Феодосия Акимовна
Рождение ребёнка
06.09.1852
Мать ребёнка: Свищева Феодосия Акимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Свищева Ирина Сергеевна
Смерть
Неизвестно