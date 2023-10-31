Свищев Яков Прокофьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1844
Отец: Свищев Прокофий Васильевич
Бракосочетание
10.10.1862
Жена: Свищева Ксения Яковлевна
Рождение ребёнка
19.09.1866
Дочь: Свищева Ефимия Яковлевна
Мать ребёнка: Свищева Ксения Яковлевна
Рождение ребёнка
11.01.1869
Дочь: Свищева Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Свищева Ксения Яковлевна
Рождение ребёнка
19.02.1872
Дочь: Свищева Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Свищева Ксения Яковлевна
Смерть
Неизвестно