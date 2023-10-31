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Свищев Яков Прокофьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: Свищев Прокофий Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
10.10.1862

Жена: Свищева Ксения Яковлевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.09.1866

Дочь: Свищева Ефимия Яковлевна

Мать ребёнка: Свищева Ксения Яковлевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.01.1869

Дочь: Свищева Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Свищева Ксения Яковлевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.02.1872

Дочь: Свищева Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Свищева Ксения Яковлевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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