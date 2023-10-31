Свищева (Максина) Ксения Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Отец: Максин Яков Мартинович
Бракосочетание
10.10.1862
Рождение ребёнка
19.09.1866
Дочь: Свищева Ефимия Яковлевна
Отец ребёнка: Свищев Яков Прокофьевич
Рождение ребёнка
11.01.1869
Дочь: Свищева Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Свищев Яков Прокофьевич
Рождение ребёнка
19.02.1872
Дочь: Свищева Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Свищев Яков Прокофьевич
Смерть
Неизвестно