Свищева (Максина) Ксения Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свищева (Максина) Ксения Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: Максин Яков Мартинович

Мать: не указана

Бракосочетание
10.10.1862

Муж: Свищев Яков Прокофьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.09.1866

Дочь: Свищева Ефимия Яковлевна

Отец ребёнка: Свищев Яков Прокофьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.01.1869

Дочь: Свищева Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Свищев Яков Прокофьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.02.1872

Дочь: Свищева Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Свищев Яков Прокофьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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