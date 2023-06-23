Морозова (Свищева) София Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Отец: Свищев Прокофий Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1853
Рождение ребёнка
Около 11.07.1854
Дочь: Морозова Ольга Игнатьевна
Отец ребёнка: Морозов Игнат Андреевич
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно