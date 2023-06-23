Морозова (Свищева) София Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорозова (Свищева) София Прокофьевна

Морозова (Свищева) София Прокофьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1804 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1832 или 1835 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: Свищев Прокофий Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
18.01.1853

Муж: Морозов Игнат Андреевич

Рождение ребёнка
Около 11.07.1854

Дочь: Морозова Ольга Игнатьевна

Отец ребёнка: Морозов Игнат Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно