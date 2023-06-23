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Морозов Игнат Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832 или 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832 или 1835

Отец: Морозов Андрей Максимович

Мать: Морозова Екатерина Деевна

Бракосочетание
18.01.1853

Жена: Морозова София Прокофьевна

Рождение ребёнка
Около 11.07.1854

Дочь: Морозова Ольга Игнатьевна

Мать ребёнка: Морозова София Прокофьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Морозова Елена Игнатьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1857

Сын: Морозов Кузьма Игнатьевич

Мать ребёнка: Морозова София Прокофьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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