Морозов Игнат Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832 или 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832 или 1835
Бракосочетание
18.01.1853
Рождение ребёнка
Около 11.07.1854
Дочь: Морозова Ольга Игнатьевна
Мать ребёнка: Морозова София Прокофьевна
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Морозова Елена Игнатьевна
Рождение ребёнка
01.11.1857
Сын: Морозов Кузьма Игнатьевич
Мать ребёнка: Морозова София Прокофьевна
Смерть
Неизвестно