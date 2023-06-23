Свищева (Сафонова) Ирина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: Сафонов Сергей Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Свищева (Свищева) Марфа Прокофьевна
Отец ребёнка: Свищев Прокофий Васильевич
Рождение ребёнка
1826 или 1827
Сын: Свищев Алексей Прокофьевич
Отец ребёнка: Свищев Прокофий Васильевич
Смерть
Неизвестно