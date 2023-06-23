Свищева (Сафонова) Ирина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСвищева (Сафонова) Ирина Сергеевна

Свищева (Сафонова) Ирина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Сафонов Сергей Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свищев Прокофий Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Свищева (Свищева) Марфа Прокофьевна

Отец ребёнка: Свищев Прокофий Васильевич

Рождение ребёнка
1826 или 1827

Сын: Свищев Алексей Прокофьевич

Отец ребёнка: Свищев Прокофий Васильевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.