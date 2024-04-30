Свищева Феодосия Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Овсянкина (Минаева) Агафия Никитична
Отец ребёнка: Минаев Никита Николаевич
Рождение ребёнка
1840 или 1842
Отец ребёнка: Минаев Никита Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1845
Отец ребёнка: Минаев Никита Николаевич
Рождение ребёнка
06.09.1852
Отец ребёнка: Свищев Прокофий Васильевич
Рождение ребёнка
06.09.1852
Отец ребёнка: Свищев Прокофий Васильевич
Рождение ребёнка
08.06.1854
Дочь: Асоскова (Свищева) Акилина Прокофьевна
Отец ребёнка: Свищев Прокофий Васильевич
Смерть
Неизвестно