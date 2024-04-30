Свищева Феодосия Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свищева Феодосия Акимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свищев Прокофий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минаев Никита Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Овсянкина (Минаева) Агафия Никитична

Отец ребёнка: Минаев Никита Николаевич

Рождение ребёнка
1840 или 1842

Сын: Минаев Хрисанф Никитич

Отец ребёнка: Минаев Никита Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Минаев Евдоким Никитич

Отец ребёнка: Минаев Никита Николаевич

Рождение ребёнка
06.09.1852

Сын: Свищев Иосиф Прокофьевич

Отец ребёнка: Свищев Прокофий Васильевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.09.1852

Сын: Свищев Иван Прокофьевич

Отец ребёнка: Свищев Прокофий Васильевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.06.1854

Дочь: Асоскова (Свищева) Акилина Прокофьевна

Отец ребёнка: Свищев Прокофий Васильевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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