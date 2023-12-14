Воскресенский Николай Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1912
Дата смерти22.04.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1912
Рождение ребёнка
09.08.1939
Сын: Воскресенский Александр Николаевич
Мать ребёнка: Воскресенская Ольга Петровна
Рождение ребёнка
20.11.1942
Сын: Воскресенский Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Воскресенская Ольга Петровна
Рождение ребёнка
08.08.1945
Дочь: Николюкина Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Воскресенская Ольга Петровна
Рождение ребёнка
04.01.1947
Сын: Воскресенский Василий Николаевич
Мать ребёнка: Воскресенская Ольга Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воскресенский Георгий Николаевич
Мать ребёнка: Воскресенская Ольга Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.04.1977