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Воскресенский Николай Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1912

Дата смерти

22.04.1977

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1912

Отец: Воскресенский Дмитрий Васильевич

Мать: Остроумова Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
09.08.1939

Сын: Воскресенский Александр Николаевич

Мать ребёнка: Воскресенская Ольга Петровна

Рождение ребёнка
20.11.1942

Сын: Воскресенский Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Воскресенская Ольга Петровна

Рождение ребёнка
08.08.1945

Дочь: Николюкина Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Воскресенская Ольга Петровна

Рождение ребёнка
04.01.1947

Сын: Воскресенский Василий Николаевич

Мать ребёнка: Воскресенская Ольга Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воскресенский Георгий Николаевич

Мать ребёнка: Воскресенская Ольга Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воскресенская Ольга Петровна

Смерть
22.04.1977
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