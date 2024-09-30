Воскресенский Дмитрий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоскресенский Дмитрий Васильевич

Воскресенский Дмитрий Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1869

Дата смерти

22.05.1938

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Священник
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воскресенский Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Остроумова (Воскресенская) Елизавета Николаевна

Бракосочетание
23.01.1895

Жена: Остроумова (Воскресенская) Елизавета Николаевна

Кочетовка, Курмышский уезд, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.08.1898

Сын: Воскресенский Валентин Дмитриевич

Мать ребёнка: Остроумова (Воскресенская) Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
16.02.1899

Дочь: (Воскресенская) Лидия Дмитриевна

Мать ребёнка: Остроумова (Воскресенская) Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
24.07.1905

Дочь: Уколова (Воскресенская) Ольга Дмитриевна

Мать ребёнка: Остроумова (Воскресенская) Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
06.04.1907

Сын: Мелехин Борис Дмитриевич

Мать ребёнка: Остроумова (Воскресенская) Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Шевчук (Воскресенская) Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Остроумова (Воскресенская) Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
17.04.1912

Сын: Воскресенский Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Остроумова (Воскресенская) Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
05.03.1915

Сын: Воскресенский Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Остроумова (Воскресенская) Елизавета Николаевна

Смерть
22.05.1938

Мы используем куки для улучшения работы сайта.