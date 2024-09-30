Воскресенский Дмитрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1869
Дата смерти22.05.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Священник
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
23.01.1895
Кочетовка, Курмышский уезд, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.08.1898
Рождение ребёнка
16.02.1899
Дочь: (Воскресенская) Лидия Дмитриевна
Мать ребёнка: Остроумова (Воскресенская) Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
24.07.1905
Рождение ребёнка
06.04.1907
Мать ребёнка: Остроумова (Воскресенская) Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
1910
Рождение ребёнка
17.04.1912
Рождение ребёнка
05.03.1915
Смерть
22.05.1938