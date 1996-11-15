Мелехин Борис Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1907
Дата смерти15.11.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1907
Рождение ребёнка
1929
Мать ребёнка: Мелехина Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
15.05.1936
Сын: Мелехин Валентин Борисович
Мать ребёнка: Мелехина Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
26.02.1938
Сын: Мелехин Владимир Борисович
Мать ребёнка: Мелехина Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Борисова
Мать ребёнка: Мелехина Анна Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
заслуженный учитель,директор школы.
Смерть
15.11.1996