Мелехин Борис Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелехин Борис Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1907

Дата смерти

15.11.1996

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1907

Отец: Воскресенский Дмитрий Васильевич

Мать: Остроумова Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Мелехин Юрий Борисович

Мать ребёнка: Мелехина Анна Никифоровна

Рождение ребёнка
15.05.1936

Сын: Мелехин Валентин Борисович

Мать ребёнка: Мелехина Анна Никифоровна

Рождение ребёнка
26.02.1938

Сын: Мелехин Владимир Борисович

Мать ребёнка: Мелехина Анна Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Борисова

Мать ребёнка: Мелехина Анна Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мелехина Анна Никифоровна

Работа или профессия
Неизвестно
заслуженный учитель,директор школы.
Смерть
15.11.1996
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