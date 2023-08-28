Остроумова (Воскресенская) Елизавета Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Остроумова (Воскресенская) Елизавета Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

08.03.1942

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Остроумов Николай Андреевич

Мать: Остроумова Ольга Васильевна

Бракосочетание
23.01.1895

Муж: Воскресенский Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
07.08.1898

Сын: Воскресенский Валентин Дмитриевич

Отец ребёнка: Воскресенский Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
16.02.1899

Дочь: Лидия Дмитриевна

Отец ребёнка: Воскресенский Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
24.07.1905

Дочь: Уколова Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Воскресенский Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
06.04.1907

Сын: Мелехин Борис Дмитриевич

Отец ребёнка: Воскресенский Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Шевчук Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Воскресенский Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
17.04.1912

Сын: Воскресенский Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Воскресенский Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
05.03.1915

Сын: Воскресенский Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Воскресенский Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воскресенский Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Воскресенский Дмитрий Васильевич

Смерть
08.03.1942
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