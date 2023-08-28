Остроумова (Воскресенская) Елизавета Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти08.03.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Бракосочетание
23.01.1895
Рождение ребёнка
07.08.1898
Сын: Воскресенский Валентин Дмитриевич
Отец ребёнка: Воскресенский Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
16.02.1899
Дочь: Лидия Дмитриевна
Отец ребёнка: Воскресенский Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
24.07.1905
Дочь: Уколова Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Воскресенский Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
06.04.1907
Отец ребёнка: Воскресенский Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Шевчук Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Воскресенский Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
17.04.1912
Сын: Воскресенский Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Воскресенский Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
05.03.1915
Сын: Воскресенский Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Воскресенский Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воскресенский Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Воскресенский Дмитрий Васильевич
Смерть
08.03.1942